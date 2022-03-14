Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş sağlıkçılarla ilgili iyileştirmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelir ve özlük haklarına yönelik iyileştirme kararlarının "tarihi nitelikte" olduğunu belirterek, düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Durmuş, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sağlık çalışanları için "bayram hediyesi" olduğunu belirten Durmuş, yapılacak düzenlemelerin ardından sağlıkçıların yükünün önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Durmuş, sabit ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenmesini yıllardan beri savunduklarını, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla ücret adaletsizliğinin büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

"Çalışanlara döner sermayeden pay ödemeyen hastane kalmayacak"

Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak ek ödemelerde artış yapılmasının önemine işaret eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Ödemelerde kaynak yetersizliği sorunuyla karşılaşılmayacak. Böylece çalışanlarına döner sermayeden pay ödemeyen hastane kalmayacak. Yapılacak bu iyileştirmelerin emekliliğe yansıması da oldukça önemli bir adımdır. Hekiminden hemşiresine yıllarca emek veren sağlık çalışanlarının, emeklilikte geçim sorunu yaşaması kabul edilemez bir durum. İyileştirmelerin emekliliğe yansımasıyla bu sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır."

"Hiçbir saldırgan elini kolunu sallayarak dolaşamayacak"

Semih Durmuş, hemşirelerle birlikte lisans mezunu sağlık çalışanlarının da 3600 ek gösterge kapsamına alınması, aile hekimlerinin ücretlerinin artırılması kararlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Sağlıkçılara yönelik şiddetin "katalog suçlar"a dahil edilmesiyle saldırganların artık elini kolunu sallayarak dolaşamayacaklarını ifade eden Semih Durmuş, malpraktis düzenlemesiyle de çalışanların, yüklü miktarda tazminat ödemeleriyle karşı karşıya kalmayacağını anlattı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şunları kaydetti:

"Oluşturulacak kurul, sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılıp açılmamasına karar verecek. Kasıtlı bir durum yoksa, çalışanlara rücu edilmeyecek. Tüm bu iyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanların da yararlanacak olması ayrıca önemlidir. Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir.

Sağlık-Sen olarak bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok temel soruna neşter vurulacak olması tarihi niteliktedir. Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."