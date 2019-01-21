Sağlık-Sen Başkanı Memiş: "Sağlık Bakanlığı Paydaşlarla Bir Araya Gelsin"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş
, "Şiddet en fazla acillerin önünde, yoğun bakımlarda, polikliniklerde oluyor. Sağlık Bakanlığının şiddetin genel boyutunun nereden geldiğini iyi irdelenmesi lazım, bunun için de tüm paydaşlarla masaya oturup genel bir değerlendirme yapılması lazım" dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in katılımlarıyla "Şiddete Uğrayan Sağlık Çalışanlarının Hukuki Hakları" konulu konferans düzenlendi. Ankara
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, yeni yapılan hastanelerle birlikte vatandaşın sağlık hizmetinde kaliteye eriştiğini ifade etti. Ancak şiddetin var gücüyle devam ettiğini belirten Memiş, alınan tedbirlerin bunlarla yeterli olmayacağı belirterek, "Beyaz Kod uygulamasına gelen şikayetlere göre 60 bin şiddet vakası olmuş bunun 12 bini fiziki şiddet olarak uygulanmış. Şiddet konusundaki haberlerin anlatılmasında bir farkındalık ortaya konulması lazım. Bunun yanında alınacak tedbirler arasında caydırıcılık açısından şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması konusunu teklif ettik. CMK'da yapılan düzenleme olmadığından dolayı savcılar tutuklu yargılamadılar. Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeyle şu anda şiddet uygulayan bir kişi belli bir süre tutuklu kalıyor ve yargılanması gerçekleşiyor, bunu aşmış olduk. Şiddet en fazla acillerin önünde, yoğun bakımlarda, polikliniklerde oluyor. Sağlık Bakanlığının şiddetin genel boyutunun nereden geldiğini iyi irdelenmesi lazım, bunun için de tüm paydaşlarla masaya oturup genel bir değerlendirme yapılması lazım" çağrısında bulundu.
"Hasta İletişim Merkezleri kurulsun"
Sağlık Bakanlığının bu konuda girişimleri olduğunu anımsatan Memiş, "Hasta İletişim Merkezleri'nin bir an önce kurularak, kişinin hastası ile ilgili bilgi alma hakkının verilmesi ve sağlık çalışanlarının rahatlatılması, işini yapmasını önünün açılması gerekiyor. Sağlık çalışanı istihdamı açısından, sayı yeterli noktaya geldiği takdirde yine de surat asılıyorsa o zaman gelip bize hesap sorsunlar. Diğer yandan sağlık çalışanlarının motivasyonuna yönelik düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Çıkan kanunların ve düzenlemelerin insanlar açısından bilinmesi ile son derece önemli, bizler de farkındalık oluşturacağız" dedi.
Konuşmaların ardından Sağlık-Sen Hukuk Danışmanı Avukat Kübra Barkan bir sunum gerçekleştirdi. Konferansta yer alan Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
ise hastane olarak önümüzdeki dönemlerde sağlıkta şiddet konusunda drama gibi sosyal aktivitelerle bu konuyu gündeme almaya gayret göstereceklerini dile getirdi. - ANKARA