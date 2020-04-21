Sağlık-Sen Başkanı Ucaş, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık-Sen Başkanı Ucaş, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Gıyasettin Ucaş, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Gıyasettin Ucaş, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret eden Uçaş, salgın önlemleri çerçevesinde toplantı ve benzeri organizasyonlarla bir araya gelemediklerini, çalışanlarını çalıştıkları kurumlarda ziyaret ettiklerini söyledi. Koronavirüsü salgının sağlıkçılar için büyük tehdit oluşturduğunu işaret ederek, "Birinci basamak Aile Hekimliği ve birimlerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanları risk grubunda ayrım yapılmaması gerekiyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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