Sağlık-Sen Batman Şubesi "döner sermaye" sisteminin değiştirilmesini istedi - Son Dakika

Sağlık Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi.

Son 6-7 yıldır, meslek ve unvan bazındaki farklı hak edişlerin, sağlık çalışanları arasında memnuniyetsizliğe yol açtığını savundu.

Sistemin gerek hekimler gerekse sağlık çalışanları arasında hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermediğini aktaran Yalçın, "Vicdanları yaralayan aynı acı durum; iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir. Sorun ne yazık ki her geçen gün daha da büyümekte ve içinden çıkılmaz hal almaya doğru ilerlemektedir." dedi.

Mevcut döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması mümkündür. Sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir." şeklinde konuştu.