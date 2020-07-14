Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk yayımladığı mesajda, sendika olarak her zaman darbelerin ve darbecilerin karşısında olduklarını kaydetti. Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf ederek demokrasiye olan inancını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kuluöztürk mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti ve o karanlık gece daha dün yaşanmış gibi zihinlerimizde tazeliğini korumaktadır. Yıllar geçse de o karanlık gece vatandaşlarımızın ortaya koyduğu destansı mücadele asla unutulmayacaktır. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmek isteyenlere topyekün bir şekilde gereken cevabı verdik. Hiçbir güç milletin kararının üzerinde olamaz. Seçimle gelen iktidar ancak seçimle gider. Türkiye, artık eski Türkiye olmadığını, bir takım cemaatlerin, bir takım çevrelerin çıkarları doğrultusunda ülkenin geleceğine yön verilemeyeceğini net bir şekilde söyledi. 15 Temmuz gecesi halkımız kendi iradesi dışında başka bir iradeyi kabul etmeyeceğini, demokrasiye canı pahasına da olsa bağlı kalacağını göstermiştir"


Türkiye'nin şanlı tarihi olduğunu ifade eden Kuluöztürk, "Şanlı tarihi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz, ülkemizin bütünlüğüne ve milli iradeye yöneltilen her türlü girişime, dün olduğu gibi bugünde yarında asla geçit vermeyecektir. Bizlere düşen, 15 Temmuz gecesinde aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bağımsızlık için nasıl kahramanca kurşunlara göğüslerini siper ettiklerini gelecek nesillere anlatmak, hain darbe gecesini asla unutmamak ve unutturmamaktır. 15 Temmuz'un yıldönümünde vatan için, bayrak için kendini feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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