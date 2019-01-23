Sağlık-Sen'den AK Parti'ye Ziyaret
1 saat önce
Sağlık-Sen Siirt İl Başkanı Vesim Eviz, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ı ziyaret etti.
Sağlık-Sen Siirt
İl Başkanı Vesim Eviz, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
'ı ziyaret etti.
Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Eviz, AK Parti'nin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
"Hastanemizde bin 700 çalışanımız var. Hem şehir merkezinde hem ilçelerde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İnsanlara güzellikleri anlatıyoruz. Bizim insanlara güzellikleri anlatmamız bir sivil toplum kuruluşu olarak kazanımdır." diyen Eviz, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.
İlbaş da, Siirt'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istediklerini belirterek, bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu aktardı.
Sağlık-Sen'i 31 Mart'ta ve sonrasında da yanlarında görmek istediklerini dile getiren İlbaş, "Vatandaşlarımız için projeler yapıyoruz. AK belediyeciliğin gereği neyse onu yapacağız. 41 proje ile vatandaşlarımızın karşısındaydım ve oy talep ediyoruz. Kim bu memlekete bir çivi çakarsa baş tacımızdır. 70 proje ile Siirt'i ihya edeceğiz. Mesele memleket meselesi." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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