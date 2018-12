Sağlık-Sen'den CHP'ye 'Ek Gösterge' Tepkisi

Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, aralarında CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır 'ın da imzasının bulunduğu 3600 ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, sadece 1. derece kadrolu öğretmen, din görevlileri ve emniyet mensuplarının yer alması, hemşire ve sağlık çalışanlarının dahil edilmemesine tepki gösterdi. İmza sahibi milletvekillerini kınadıklarını ifade eden Yıldırım, "Sadece üç branşı teklifinize koyarak, sağlık çalışanlarını görmezden gelemezsiniz" dedi.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Türkiye geneli 245 bin üyeye sahip, İzmir'de 9000 üyesi ile tüm Türkiye'de yetkili ve etkili bir sendika olduklarına dikkat çekerek, yetkili olmanın yanında her platformda sağlık çalışanlarının emeğinin, alın terinin ve çoluk çocuğunun rızkını korumakla mükellef olduklarını ifade etti."Farklı algılar oluşturularak sendikamızı hedef gösteriliyor""Haksızlığı kim yaparsa yapsın karşılarında durduk durmaya devam edeceğiz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Son günlerde yaşanan ve sendikamızın hedef gösterilmesine sebep olan 3600 ek gösterge ile ilgili kasıtlı şekilde farklı algılar oluşturularak sendikamız yıpratılmaya çalışılmaktadır. 3000 ek göstergesinin 3600 olarak değiştirilmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına sunulan 'Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, sadece 1. derece kadrolu öğretmen, din görevlileri ve emniyet mensuplarına yer veren ana muhalefet partisi CHP'nin milletvekillerini ve teklifte imzası olan İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır'ı İzmir sağlık çalışanları olarak kınıyoruz. Kendilerinin samimi olmadıklarını düşünüyoruz. Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının kanun teklifine dahil edilmemesinin sebebini tüm kamuoyuna açıklamasını istiyoruz.""Sağlık çalışanlarının gözardı edilmesi kabul edilemez""Amaç yarar sağlamak ise kanun teklifinde hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını neden talep etmediniz?" şeklinde soran Başkan Yıldırım, "Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İzmir 1 Nolu Şubesi olarak buradan sesleniyoruz. Her türlü şiddete, hakarete ve de cinayete maruz kalan başta hemşire ve sağlık çalışanlarımızın kanun teklifinden çıkarılması ve göz ardı edilmesi kabul edilemez. Bu teklifi verdiğinizde gerçek anlamda samimiydiniz, yoksa tribüne mi oynadınız? Kanun teklifinde imzası olan 54. Hükümette Maliye Bakanı Sayın Abdullatif Şener bakanlık döneminde neden böyle bir kanun teklifinde bulunmamış ve ya da teklif etmemiştir? Kaldı ki verdiğiniz teklifte hemşire ve sağlık çalışanlarını göz ardı ettiniz, tüm kamu çalışanlarının faydalanması gerektiğini neden vurgulamadınız." dedi."Sayın Okyay, öne emek diyorsanız İZBAN grevini bitirin"CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'a seslenen Başkan Yıldırım, "İzmir'de çalışan yaklaşık 31 bin sağlık çalışanı adına söylüyorum. Konuşacak çok laf, söylenecek çok sözümüz var. Eğer İzmir'in dağlarında çiçek açtıracaksak önce emeğin, emekçinin hakkını vermeniz, İZBAN grevini bitirmeniz, halkı ve haklı olan kamu çalışanlarının mağduriyetini gidermeniz gerekiyor. Açıkçası samimi değilsiniz. Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak emniyet mensuplarına, öğretmenlere, din adamlarına, hemşirelere 3600 ek göstergenin verilmesine sonuna kadar 'Evet' diyoruz ancak sadece üç branşı teklifinize koyarak, sağlık çalışanlarını görmezden gelemezsiniz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında tüm kamuda emek veren memurlarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Tabana inmeden, sorunun ne olduğunu bilmeden yapılan her türlü iş ve işlemin samimi olmadığı sadece tribüne oynandığı düşüncesindeyiz. Hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının bu kanun teklifinde göz ardı edilmesi ayıptır. Bu ayıbı düzelteceğinize inanıyor, biz sağlık çalışanları olarak da her türlü çalışmaya açık olduğumuzu söylüyoruz. Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi olarak samimiyete inanıyoruz, yapılacak bir kanun teklifinde tüm kamu çalışanlarının sesini duyan vicdanlı olan, adil ve hakkaniyetli bir ek ödeme düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Başta iktidar partisinin milletvekilleri olmak üzere ve muhalefet milletvekillerine 3600 ek gösterge ile ilgili taleplerimizi ve çalışmalarımızı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım taleplerini ise şöyle sıraladı:3600 Ek Göstergenin sağlık hizmetlerindeki olmazsa olmazı hemşirelerimize bir an önce çıkmasını, sadece 4 yıllık mezunlara değil, tüm sağlık çalışanlarımızı kapsamasını istiyoruz.Sağlık Hizmetleri sınıfındaki Lise mezunu olan arkadaşlarımızın 1100 Ek Göstergeden 2200 Ek Göstergeye çıkarılmasını istiyoruz.Sağlık Hizmetleri sınıfındaki Ön Lisans mezunu 2200 Ek Göstergeden 3000 Ek Göstergeye çıkarılmasını istiyoruz.3600 Ek Göstergenin Tüm kadro ve unvanlara eşit ve adil artırımlı olarak düzenlenmesini istiyoruz.Tüm kadro ve unvanlara eşit, adil hakkaniyetli bir şekilde artırım yapılarak düzenlenmesi ve ek gösterge çarpan kat sayılarının güncellenmesi ve de arttırılmasını istiyoruz.Yıllarca mağdur edilen Genel İdari hizmetler kadrosu ve yardımcı hizmetler kadrosundaki çalışanlarımızın tavan katsayısı, özel hizmetlerinin, yan ödemelerinin arttırılması ve unvan kat sayıları arttırılarak ek ödeme almaları sağlanmalıdır.İktidarından muhalefetine herkesin yeni bir kanun teklifinde elini taşın altına koymasını ve de mağduriyetlerin giderilmesini isteyen Başkan Yıldırım, "3600 Ek Göstergenin çıkarılması ile ekip bilinci ile çalışan, aynı işi yapan lise ve ön lisans mezunu tüm kadrolarda bulunan arkadaşlarımızın mağdur edilmemesini, yapılacak çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün genişletilerek tüm kamu çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. Tüm kamu çalışanları adına memurlarımızın yüzünün güldüğü, cebinin dolduğu güçlü Türkiye'yi, mutlu Türkiye'yi görmek istiyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı. - İZMİR