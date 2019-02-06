Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen'den Destek Evi'ne Kütüphane

Sağlık-Sen'den Destek Evi'ne Kütüphane

1 saat önce

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şubesi, Çocuk Destek Evi'nde kütüphane oluşturdu.

Sağlık-Sen'den Destek Evi'ne Kütüphane, System.String[]
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şubesi, Çocuk Destek Evi'nde kütüphane oluşturdu. Kütüphaneye yaklaşık bin kitap bağışlandı.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin kitap bağışı çağrısında bulunduğu Çocuk Destek Evi kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Müdür Yardımcıları Eşref Edip Ekmen, Halil Atik, Sami Tamer, Talip Türkcan, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Sündüs Akay ve Şube Müdürü Asuman Arkutçu katıldı.

Hikaye'den Romana, Masal kitabından şiir kitaplarına kadar birbirinden güzel kitapların bağışlandığı proje kapsamında Destek Evi kütüphanesi'ne yaklaşık bin kitap konuldu. Yaşları 10 ila 18 düzeyinde olan çocukların okuyabilecekleri kitaplar sendikanın iş yeri temsilci odalarına ve sendika şube binasına getirildi ve buradan da kütüphaneye taşındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, sendikanın hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtirken, Sinan Kuluöztürk, başta Sağlık-Sen Gençlik Kolları olmak üzere tüm sendika üyelerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık- Sen'in ücret sendikacılığının yanında sosyal projelerle de halka hitap ettiğini, bunu bir sorumluluk kabul ettiğini belirten Kuluöztürk, çok kısa sürede bağışların toplanmasına ve Destek Evi'ne kütüphane kurulmasına vesile olarak çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:12 Kaynak: İHA

Abdullah Çalışkan, Antalya, Güncel
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