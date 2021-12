Sağlık-Sen'den "doktorlara yapılan zammın tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hekimlere yönelik düzenleme ve zam müjdesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını isteyerek, "Önümüzdeki hafta ülke genelinde iş bırakma eyleminde bulunacağız. Temennimiz kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir." dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin diğer sağlıkçıları kapsamamasına tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, burada yaptığı açıklamada, 260 bini aşan üyelerinden aldıkları güç ve yetkiyle kamu görevlisi sağlık çalışanlarının sesi, soluğu, nefesi olduklarını, ülkenin dört bir yanından 3 bini aşkın temsilci ve yöneticinin katılımıyla "Türkiye Buluşması"nı gerçekleştirmek için Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeye değinen Durmuş, "Yetkili sendika olarak zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar manasına gelir. Biz yapılan zamda sağlık çalışanlarının yok sayılmasına karşıyız." diye konuştu.

Kamu adına 1 milyon sağlık çalışanının görev yaptığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden sağlık teknikerine, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir. Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş sağlık hizmeti sunmaktır. Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde iş bırakma eyleminde bulunacağız. Temennimiz kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Salgın devam ediyor. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına büyük ihtiyaç vardır."