Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi
Son Dakika Güncel Haber

Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi

2 saat önce

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi yaptığı açıklama ile döner sermaye sisteminin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu belirtti.

Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi, System.String[]
Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi yaptığı açıklama ile döner sermaye sisteminin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu belirtti.

Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlıkta yaşanan dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sisteminin fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar için mutsuzluk kaynağı haline geldiği görülmektedir.

Yaşananlar göstermektedir ki Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur. Artık ihtiyaçları karşılamaktan öte sorun doğuran, mutsuzluk oluşturan bu sisteme ya son verilmeli, yahut sistemsel aksaklıklar giderilmelidir." denildi.

Sistemde köklü değişikliklerin yapılmasının istenildiği açıklama şöyle;

"Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir.

Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarımızın en önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Defalarca uyarmamıza rağmen bakanlığımız tarafından gerekli önlemler alınmadığı için hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalıdır." - KIRŞEHİR
Kırşehir, Sendika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbullun saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]