Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de, Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Nevşehir'de sendika üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, tüm sağlık çalışanlarının beklentisinin makul ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bir vücudun organları gibi olduğunu ifade eden Gündüzpolat, hemşirenin doktordan, teknikerin ambulans şoföründen ayrı görülmesinin çalışma ortamını bozabileceğini savundu.

Gündüzpolat, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini dile getirerek, sendika üyesi sağlık çalışanlarının 9 Aralık Perşembe günü de iş bırakacağını aktardı.