Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları Adana, Hatay ve Osmaniye'de, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebini dile getirdi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ila 5 bin lira iyileştirme yapılacağının duyurulduğunu anımsatarak, bunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

İyileştirmeler için geç bile kalındığını belirten Nennioğlu, "Bu dediklerimiz dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden varsa ortaya çıksın. Algı operasyonuyla sendikamızın haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarını ispatla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar." dedi.

Nennioğlu, iyileştirmenin tüm sağlıkçıları kapsamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekimden hemşiresine, teknikerden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir çalışma, kadüktür, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Hekimlere verileni destekliyoruz ama bu ek ödeme artışı tüm sağlık çalışanlarına olsun istiyoruz."