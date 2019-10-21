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Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den hatıra ormanı

Sağlık-Sen'den hatıra ormanı

27 dakika önce

Sağlık-Sen Kırklareli Şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Her Sağlıkçının Bir Dikili Ağacı Olacak Projesi' kapsamında Kuzulu köyü mevkiinde oluşturulan hatıra ormanına 300 adet fidan dikildi.

Sağlık-Sen'den hatıra ormanı, System.String[]

Sağlık-Sen Kırklareli Şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Her Sağlıkçının Bir Dikili Ağacı Olacak Projesi' kapsamında Kuzulu köyü mevkiinde oluşturulan hatıra ormanına 300 adet fidan dikildi.


Düzenlenen fidan dikim etkinliğine Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Kırklareli'de görevli sağlık çalışanları, Orman İşletme Müdürlüğü idarecileri ve personelleri katıldı. Sağlık-Sen Kırklareli Şube Başkanı Asım Günerhan, Kırklareli Sağlık-Sen olarak hatıra ormanı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, STK'lar olarak asli görevlerinin yanı sıra toplumsal birlikteliği sağlamak ve toplum yararına hizmetler de yapmak gerektiğini belirtti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bilinçli olmak ve bilinçli iş yapmak gerektiğini ifade eden Günerhan, yaşanabilir bir dünya için doğanın korunması gerektiğini, herkesin bir fidan ekmesi halinde yeşil bir dünyaya ve oksijen


kaynaklarına kavuşacaklarını vurguladı. - KIRKLARELİ

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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