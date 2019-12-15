Sağlık-Sen'den İdil Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den İdil Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

Sağlık-Sen'den İdil Jandarma Komutanlığına ziyaret

7 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, İdil ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Sağlık-Sen'den İdil Jandarma Komutanlığına ziyaret, System.String[]

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, İdil ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal beraberinde sendika yöneticileriyle ziyaret ettiği İdil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Başkan vekili Anmal, teröristlerin saldırısında 2 askerin şehit olduğunu anımsatarak, şöyle dedi:

"Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan terör ve terör destekçileri bölgemizde asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Hele hele bölgemizde yaşayan vatanına ve milletine bağlı vatandaşlarımızın da terör ve terör oluşumlarına karşı mücadeleleri var oldukça terör eylemlerinin kargaşalarından heveslenen ve rant sağlamaya çalışan terör seviciler de bu milleti kandıramayacaktır."

Jandarma, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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