Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret - Son Dakika

Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

6 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.

Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret, System.String[]

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal ve beraberindekiler, Silopi'de bulunan Kızılay kan bağış aracını ziyaret etti. Anmal ve beraberindekiler, burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.


Hediyelerini alan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kızılay, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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