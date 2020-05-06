Sağlık Sen'den koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, Giresun'da koronavirüs (Kovid-19) vakasının sıfırlanmasına rağmen halkın rehavete kapılmadan tedbirli olmayı sürdürmesini istediklerini bildirildi.

Süral, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs vakasının sıfır olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla ilk gününden beri mücadelede en ön safta yer alan bütün sağlık çalışanlarını kutladığını vurgulayan Süral, hastalığa yakalanarak atlatan sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koronavirüsün Giresun'da sıfırlanmasına rağmen tedbirin elden bırakılmamasını isteyen Süral, açıklamasında, şunları ifade etti:

"Son zamanlarda sıfır vaka çıkması halkımızı rehavete sevketmemelidir. Sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Aynı zamanda maskelerimizi sürekli takmaya gayret etmeliyiz. Kişisel hijyen kurallarımızı sürekli hale getirerek uygulamayı sürdürmeliyiz."