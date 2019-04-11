Sağlık-Sen'den Kumçatı Belediye Başkanı Demir'e Ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve sendika üyeleri Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve sendika üyeleri Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir'e tebrik ziyaretinde bulundu.



Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ve sendika üyeleri 31 Mart yerel seçimlerinde merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediye Başkanı seçilen Nimet Demir'i makamında ziyaret edip tebrik etti. Demir'i tebrik etmek için kendisini ziyaret ettiklerini belirten Ucaş, yeni belediye başkanının kayyumun yapmış olduğu hizmetlere yenilerini de ekleyerek Kumçatı'yı daha da yaşanılır bir hale getireceğini söyledi. Ucaş, "Sağlık-Sen Şırnak Şubesi olarak bu zorlu görevde Belediye Başkanı Nimet Demir başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına başarılar dilerim" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir ise, kendilerinin oturmaya değil hizmet etmeye geldiklerini söyledi. Demir, "Benden önce görev yapan kayyumumuz beldemizin gelişmesi için güzel hizmetler yaptı. Bizlerde bu hizmetlere yenisini ekleyerek halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Ziyaretlerinden dolayı Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş ve sendika üyelerine de teşekkür ederim" diye konuştu.



Demir, daha sonra kendisini ziyaret edenleri kapıya kadar eşlik ederek uğurladı. - ŞIRNAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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