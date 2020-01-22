Sağlık-Sen'den Milli Eğitim Müdürü Babayiğit'e ziyaret - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yunus Babayiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Sağlık-Sen Şırnak Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın beraberinde İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Baykal, İdari ve Mali İşler Müdürü Abdülaziz Dayanan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Mehmet Şerif Zan ile birlikte İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yunus Babayiğit'i makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette İdil'de yapılması tamamlanan ve hizmete giren ilk öğretim, orta öğretim ve lisenin öğrencilerimizin başarısına daha iyi katkı sunacağı kaliteli bir eğitim için ellerinden geleni gece gündüz demeden yapmaya çalışacaklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit İdil'den yakın il ve ilçelere fen lisesine giden 80 öğrencilerinin olduğunu, ilçe içinde eksiklik olarak hissettikleri fen lisesinin açılması için de ilgili kişilerle iletişime geçerek girişimde bulunduklarını söyledi.



Sağlık Sen Şırnak İl Başkan yardımcı Mehmet Yalçın ve İdil Devlet Hastanesi yönetimi'de öğrencilerin eğitimi konusunda gece gündüz, tatil demeden fedakarca görev yapan tüm milli eğitim camiasında başarılar dileyip, Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - ŞIRNAK