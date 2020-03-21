Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına koronavirüsten korunma tavsiyeleri - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına koronavirüsten korunma tavsiyeleri

6 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik, "Hastaneden çıkmadan önce mutlaka hijyen temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor, elerimizi ve bileklerimizi dirseklerimize kadar yüzümüzü kesinlikle iyi yıkamamız gerekiyor.

Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına koronavirüsten korunma tavsiyeleri, System.String[]

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik, "Hastaneden çıkmadan önce mutlaka hijyen temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor, elerimizi ve bileklerimizi dirseklerimize kadar yüzümüzü kesinlikle iyi yıkamamız gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.

Durmuş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik hijyen açısından tavsiyelerini paylaştı.

Hastanelerde çalışan sağlık personelinin kesinlikle forma giymesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Bazı arkadaşlarımız ve bazı meslek gruplarımız formanın dışında kendi kıyafetlerini de giyerek hizmet veriyorlar. Biz buna özellikle riayet edilmesi, sadece forma giymesi gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

Durmuş, sağlık çalışanlarının yüzük, saat ve takılarına hijyen açısından dikkat etmeleri gerektiğini de belirterek, "Sakal ve bıyık kesinlikle kesilmesi, tırnaklarımızın uzun tutulmaması gerekiyor. Erkek olsun, bayan olsun, uzun saçların mutlaka bağlanması gerekiyor. Oje kesinlikle sürülmemesi, var olanların çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hastanelerde kullanılan ekipmanların ve elbiselerin dışarıya çıkarılmaması gerektiğine dikkati çeken Durmuş, şöyle devam etti:

"Hastanede giyilen formalar bir torbaya konularak taşınmalı, her seferinde en az 60 derecede normal deterjan ile yıkanmalı, mümkünse bunlarla eve gidilmemeli. Hastaneden çıkmadan önce mutlaka hijyen temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor, elerimizi ve bileklerimizi dirseklerimize kadar... Yüzümüzü kesinlikle iyi yıkamamız gerekiyor. Cep telefonları herkesin ortak kullanım alanı, eve getirdiğimizde çocukların da kullandığı ortak bir materyal. Cep telefonlarımızın hastaneden çıkmadan önce kesinlikle dezenfekte edilmesi gerekiyor."

Durmuş, sağlık çalışanlarının dikkat etmeleri gereken diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Hastanelerde kullandığımız steteskoplarımızın boyunlarımıza kesinlikle takılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar üzerinden biliyorsunuz koronavirüs kullandığımız materyaller üzerinden de geçebiliyor. Sadece hava kabarcıkları, tanecikleri yoluyla değil, kullanılan materyaller üzerinden de geçiyor.

Hastanede ayrı bir ayakkabı ya da terlik ayrılmalı, bunlar eve girmeden çıkarılması ya da hastanede bırakılmalı.

Yaka kartları hastaneden çıkarken dezenfektanla silinmeli. Eve dönüşte su ve sabun kullanarak duş alınmalı.

Hastanede kullanılan bardak, tabak gibi eşyalar bulaşık makinesinde yıkanmalı. Onun için bunlara özellikle arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor."

Semih Durmuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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