Sağlık-Sen'den "sağlıkta şiddet" raporu Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen, haziran ayında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan sağlıkta şiddet olaylarını rapor haline getirdi.

Raporda, sağlıkta şiddetin, maruz kalan sağlık çalışanını doğrudan etkilediği gibi tüm vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Sağlıkta şiddetin, "kınanmayı, üzerine gitmeyi ve yapanın yanına bırakmamayı" gerektirdiği vurgulanan raporda, bunlar yeterince yapılmadığı için sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kapanmayan bir yara olarak varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda, haziran ayında yaşanan 16 şiddet olayında 27 sağlık çalışanının mağdur olduğu bildirildi.

Şiddet uygulayanların 11'nin bizzat hastalar, 7'sinin hasta yakını olduğu belirtilen raporda, saldırganların 4'ünün ifadesi alınmadan serbest bırakıldığı, 5'inin ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı, bir saldırgana kamu çalışanı olduğu için görevden el çektirildiği, 9 failin tutuklandığı kaydedildi.

Raporda, "Susmak, sessiz kalmak, görmezden gelmek, önemsememek, bir anlamda şiddeti onaylamak anlamı taşıyacaktır ki bu durum geleceğimiz açısından çok daha büyük sorun demektir. Sağlık-Sen olarak, sağlıkta şiddetle mücadelenin, yasal ve kurumsal mekanizmalardan önce, ahlaki ve vicdani zeminlerde kendine yer bulması gerektiği inancındayız. Sağlık çalışanının her şeyden önce insan olduğunu, can taşıdıklarını, onur ve izzet sahibi olduklarının asla ve kata unutulmaması gerektiğini her fırsatta tekrarlıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.