Sağlık-Sen'den sınav açıklaması - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den sınav açıklaması

6 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özdemir, sağlık çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Sağlık-Sen'den sınav açıklaması, System.String[]

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özdemir, sağlık çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.


Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, görevde yükselme unvan değişikliği sınavıyla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, "Sağlık- Sen olarak yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre 19 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak" dedi.


Sağlık-Sen olarak Kurum İdari Kurul (KİK) ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında görevde yükselme unvan değişikliği sınavının düzenli bir şekilde yapılmasını gündeme getirdiklerini hatırlatan Özdemir, "Sınavın uzun bir süre sonra yapılacak olması sağlık çalışanları adına sevindirici bir adımdır. Özellikle üniversite mezunu yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idari hizmetler sınıfına atanması adına ehemmiyet taşıyan görevde yükselme sınavı en son 2015 yılında gerçekleşmişti" şeklinde konuştu.


Sınavın uzun zamandır yapılamaması nedeniyle sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu da ifade eden Ekrem Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Çalışanlar için kritik öneme sahip olan bu sınavın her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Yapılacak sınavın sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." - İZMİR

Ekrem Özdemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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