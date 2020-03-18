Sağlık-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki - Son Dakika

Sağlık-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki

28 dakika önce

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, korona virüs ile ilgili bir doktorun sosyal medyada yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

Sağlık-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki, System.String[]

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, korona virüs ile ilgili bir doktorun sosyal medyada yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.


Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, korona virüsle ilgili bir doktorun yaptığı paylaşımların devletin açığını aramak olduğunu ifade ederek, "Doktor hanım yaptığı gereksiz paylaşımlar ile başta devletin açığını arayan, kime hizmet ettiği belli olan partinin vekilleri tarafından savunulmuştur. Bunun devamında 'H tipi kapalı cezaevi mahkumları serbest kalsın' haberleri yapan sayın vekile ve kamuoyuna duyurulur. Devletimizin resmi makamlarını takip edin Sayın HDP Milletvekili, siz Kuzey Irak'ta dağlara çıkabilir ve ihtiyaç halinde veterinere gözükebilirsiniz. Devletimizin gece gündüz mücadele verdiği ve siyasetin susup sadece bir beraber olduğu ve daha sıkı bir araya gelme zorunluluğu olduğu bu dönemlerde herkes haddini bilmelidir. Doktor hanım test sonucu negatif çıkmış evindedir ve uzun süredir ceza evinde çalışmamaktadır. 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile cezaevi hekimliğinden alınmıştır. Devletimizin makamlarına güvenin. Hükümete saldırı yapmak için fırsat kollayanlar şunu bilsinler ki; bu devlet itini bağlamasını da, nallamasını da bilir. Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüzü gereksiz beyanlar veren, halkı yanlış yönlendirip paniğe sebep verenler için sizleri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Köksal, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:13 Kaynak: İHA

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