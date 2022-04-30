Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

30.04.2022 10:29
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, üreten ve alın teri akıtan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, üreten ve alın teri akıtan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Durmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını döneminde gösterdiği fedakarlıklara işaret ederek, fedakar sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesini istedi.

Özellikle son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanma ile tüm kamu çalışanlarının olduğu gibi sağlık emekçilerinin de alım gücünün düştüğünü belirten Durmuş, "Çarşı pazarda yaşanan pahalılık adeta cep yakıyor. Burada asıl olan tüm emekçi kesimini enflasyon canavarına ezdirmeyecek adımların atılmasıdır. Ekonomik istikrarın sağlanması, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak beklentisidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının birçok sorununun temelini istihdam yetersizliğinin oluşturduğuna dikkati çeken Durmuş, sağlık çalışanlarının ağır iş yükünün önüne geçilebilmesi için her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamının yapılması gerektiğini belirtti.

Döner sermaye sisteminin mevcut haliyle çalışma barışını bozduğunu savunan Durmuş, "adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden" bir an önce dönülerek adil bir ücret politikası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Durmuş, "Üreten ve alın teri akıtan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Semih Durmuş, 1 Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


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