Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

27.03.2022 00:13
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz."dedi.

Durmuş, kentteki termal bir otelde sendikasının Afyonkarahisar-Bilecik-Isparta- Kütahya şubelerinin düzenlediği teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, sendikacıların en önemli görevinin sahadaki sorunları teşhis etmek olduğunu söyledi. Sağlık-Sen'in sahadaki sorunları yerinde ve tutarlı bir şekilde teşhis ettiğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Siyasi irade de bizim teşhis etmiş olduğumuz sorunlara, tedavi uygulamış oldu. Bizim bu kürsülerden 'şiddet' dediğimizde ve iki ayda bir düzenli olarak yayımladığımız raporlar birtakım çevreler tarafından görülmedi. Üzeri örtülen bu olaylar, sadece kimin başına geldiyse 'geçmiş olsun deyip kınadığımız' şiddet olaylarını çözüme kavuşturulması için Sağlık-Sen olarak büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda şiddetin katalog suçlar arasında gireceğini ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların yanına kar kalmayacağını açıkladı. Bu noktada da mecliste yapılmış olan çalışmalarda çok kısa bir süre içerisinde hayata girecek. Bu da sağlık çalışanlarının baskı altında ve korku içerisinde hizmet sunmasını ortadan kaldırmış olacak."

Durmuş, artık sağlık çalışanına şiddet uygulamayı düşünen kişinin artık bunu kafasında 50 kere hesaplayacağını vurguladı. İlk başta belki bunun etkisini görülmeyeceğini aktaran Durmuş, "Ama sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz. Ama başlı başına cezaların artırılmış olması, şiddeti ortadan kaldırmaz. Buna bağlı olarak idari, sistemsel ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar var. Mutlaka bunların da hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Durmuş, sağlık çalışanlarının malpraktis ile döner sermaye sorunlarına ilişkin Sağlık-Sen'in kazanımlarını anlattı.

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin, Sağlık-Sen Şube Başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Semih Durmuş, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Lviv'in vurulmasıyla ilgili çarpıcı açıklama: Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 01:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement