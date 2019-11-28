Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da

6 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldiSağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da, System.String[]

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi


Sağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.


Ağrı Sağlık-Sen Şube Başkanı Fevzi Mağal ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Durmuş beraberindekilerle, geldiği Ağrı'da ilk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Ağrı Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcısı Yakup Yaşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret etti. - AĞRI

Semih Durmuş, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Aracının camında "siyanür" notu bulunan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]