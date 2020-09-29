Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir" - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, döner sermaye sistemine ilişkin, "Düzenlemede genel hatlarıyla birtakım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, döner sermaye sistemine ilişkin, "Düzenlemede genel hatlarıyla birtakım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir." ifadesini kullandı.

Durmuş ve beraberindeki sendika üyeleri, Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanarak, sağlık çalışanlarına yönelik hazırlanan döner sermaye sistemiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak ve yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını belirten Durmuş, "Diyoruz ki geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan, sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir. Artık yeter, alın teri ise alın teri, fedakarlıksa fedakarlık, cansa can. Neden sorunlar görmezden, duymazdan ve bilinmezden geliniyor? Öteden beri süre gelen pek çok sorun var." dedi.

Durmuş, her geçen gün sağlık çalışanlarının yükünün daha da arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlardan kadro güvencesi esirgenmiyor mu? Esirgeniyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülmüyor mu? Görülüyor. Hemen her gün bir ya da birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı olmuyor mu? Oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alındı mı? Alınmadı. Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil."

Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

"Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. En altından en üstüne kadar hangi yetkili ile konuşsak, bize hak veriyor, 'Biliyoruz.' diyorlar. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz. Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır."

Durmuş, Sağlık-Sen olarak öneri ve eleştirilerini her seferinde yetkililerle paylaştıklarını ve paylaşmaya da devam edeceklerini belirterek, "Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla birtakım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetkililerden seslerini duymaları konusunda çağrıda bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz. Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde, bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler. Hiçbir şey için vakit geç değil. Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir. Vakit çok geç olmadan, yetkilileri, sağlık çalışanlarının seslerini duyarak sorunlarını çözmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz."

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir

Şehir Hastanesi, Semih Durmuş, Bilkent, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: 'Binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir' - Son Dakika

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