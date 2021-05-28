Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan asistan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında ziyaret ettiği doktor İskender'e, olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Durmuş, ziyaretin ardından, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Ertan İskender'in genel sağlık durumu çok şükür iyi. Sağlık ve şiddet yan yana anılmaması gereken iki kelime. Ancak her gün bir saldırı haberi ile sarsılıyoruz. Artık yeter." değerlendirmesini yaptı.