Üye Girişi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi

11.07.2021 19:02

-Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un açıklaması Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Muğla'da toplu sözleşme sürecini değerlendirdi MUĞLA AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 8.

-Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un açıklaması Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Muğla'da toplu sözleşme sürecini değerlendirdi

MUĞLA AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde teşkilatları ile bütün çalışmaları yaptıklarını ve toplu sözleşme masasına hazır olduklarını bildirdi.

Muğla'da sendika temsilcileri ile bir araya gelen Durmuş, teşkilatı ile toplu sözleşme sürecinin değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

Tüm kamu çalışanları adına önemli bir sürecin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini belirten Durmuş, "Biz de orada çalışanların temel sorunlarını masaya yatırarak çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğiz." dedi.

Bu dönem yapılacak toplu sözleşmede kamu çalışanlarının kazanım elde edilmesi gereken önemli bir süreci yaşadıklarını anlatan Durmuş, bu dönem yapılacak toplu sözleşmenin mali bir toplu sözleşme olduğunu ama bir o kadar da stratejik bir toplu sözleşme olduğunu anlatarak, siyaset ve sendikal açıdan iyi değerlendirilmesi gereken bir toplu sözleşme olacağını kaydetti.

Teşkilatları ile bütün çalışmaları yaptıklarını ve toplu sözleşme masasına hazır olduklarını anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları salgınla mücadele döneminde üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyor. Arkadaşlarımız pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen bu mücadeleye kendilerini adadılar. Şu an Türkiye'de salgınla mücadele de bir başarıdan söz ediyorsak bunda sağlık çalışanlarının her birinin alın teri, emeği ve göz nuru söz konusu. Bu noktada Muğla sağlık çalışanları gerçekten büyük bir başarının altına imza attı. Aşılamada birinci olarak bir şeyin öncülüğünü gerçekleştirdiler ama şunu söylemeliyiz ki; tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımız bu mücadeleyi 7 gün 24 saat veriyor. Bütün sağlık çalışanları tarafından sahiplenilmiş aşı çalışmasının ben mutlak suretle başarıya ulaşacağına inanıyorum."

Muğla'nın bir turizm bölgesi olduğunu anlatan Durmuş, buralarda nüfus planlamasına göre sağlık çalışanlarının istihdam edildiğini ancak turizm sezonu başladığında nüfusun 4-5 kat arttığını, bu nedenle sağlık çalışanlarının çok yoğun bir ortamda çalıştığını dile getirdi.

Bu süre içinde sağlık çalışanlarının istihdam olarak ve madden desteklenmesi gerektiğini savunan Durmuş, her yıl 60-70 bin sağlık çalışanını istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ile Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek ve sendika yetkilileri de eşlik etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi

Toplu Sözleşme, Semih Durmuş, Sendika, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı 23:54 EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı 23:11 Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti 22:56 Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti
Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı 22:50 Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti 22:23 Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı 19:39 Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı 19:11 Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi 18:30 Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
EURO 2020'de şampiyon İtalya EURO 2020'de şampiyon İtalya         
00:54
Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda         
23:11
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek         
23:02
Hatay'da korkunç olay! Uzman çavuş önce kız arkadaşını sonra kendisini öldürdü Hatay'da korkunç olay! Uzman çavuş önce kız arkadaşını sonra kendisini öldürdü         
22:54
Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim         
22:34
Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti         
21:05
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı         
19:27
"Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var         
18:34
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı         
18:13
Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi         
16:27
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor         
15:28
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 02:22:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement