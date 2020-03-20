Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor" - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor"

6 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanları şu anda riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanları şu anda riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor." dedi.

Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve koordinasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün önüne geçilmesinin en önemli etkenlerinden birinin vatandaşların sokağa çıkmadan evlerinde kendilerini korumaları gerektiğine işaret eden Durmuş, "Yapılabilecek en iyi yöntem, korunma yöntemleri. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız olsun Hükümetimizin diğer organları olsun vatandaşımızın en iyi şekilde bilgilendirilmesi için azami gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Durmuş, sendika olarak, bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduklarını, içerisinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil tıp uzmanları, psikolog, sosyolog, iletişim ve hukuk alanında uzman bir ekibin yer aldığını belirterek, "Bu süre içerisinde gelişmiş olan bütün olaylara anında müdahale edebilmek, anında tespit ve sonuçlar çıkartabilmek. Çıkartmış olduğumuz bu sonuçları da elbette Bakanlığımıza iletmek noktasında bir çalışma yaptık. Biz sahada yaşanmış olan bütün sorunları tespit ve rapor ediyoruz. Bu raporları da Sağlık Bakanlığımızın ilgili organlarına iletiyoruz. Çünkü bu mücadele, topyekun verilecek bir mücadele." diye konuştu.

"Erkeklerin sakal ve bıyığını kesmesi gerekiyor"

Koronavirüse karşı alışkanlarını değiştirdiklerini ve bu kapsamda kendilerinin de birtakım değişikliğe gittiklerini ifade eden Durmuş, "Erkeklerin kesinlikle sakal ve bıyığını kesmesi gerekiyor. Saçı uzun olan arkadaşlarımızın kesinlikle saçlarını toparlaması ve bağlaması gerekiyor." dedi.

Durmuş, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarının özellikle iş yerinde kullanmış oldukları elbiseleri asla evine taşımaması gerekiyor. Evine getirecekse bunları çıkartıp, duşunu alıp yeni elbiselerini giymesi gerekiyor. İş yerinde kullanılmış olan malzemelerin terlik, ayakkabı ve pantolon bunların kesinlikle evlere taşınmaması gerekiyor bu çok önemli. Çünkü sağlık çalışanları şu anda riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor. Çünkü cephenin en ön safında mücadele ediyor. Koronavirüslü hastalarla ilk teması kuran insanlar bunlar.

Elbette ki sağlık çalışanları bu konuda bilinçliler, duyarlılar gerekli bilgi birikimine ve donanıma sahipler. Herhangi bir eksik olduğunda Bakanlık tarafından bu eksiklikler ivedi bir şekilde gideriliyor. Yeter ki üst amirlerine iletilsin meseleler. Bu noktada arkadaşlarımızın yaşamış oldukları sorunları gerek sendikalarına gerek bizlere gerek Sağlık Bakanlığına gerekirse illerindeki en üst amirlerine direk iletmeleri çok büyük bir önem arz ediyor."

Karı koca çalışan sağlık çalışanlarının okulların tatil olması sebebiyle çocuklarını evde tek başına bırakamadıklarını anımsatan Durmuş, "Çocuklarını bırakabilecekleri bir yer yok. Bu arkadaşlarımızın bizim en azından birini, karı koca çalışanların en azından birinin özellikle kadın çalışanımızın izinli sayılmasını, çocuğuna bakması noktasında hem Cumhurbaşkanlığı hem Sağlık Bakanlığımız hem de YÖK tarafından bu düzenleme yapıldı. Çevreyi ne kadar daraltırsak o kadar virüsle mücadelede başarılı oluruz. Bizler de sendika olarak bütün çalışanlarımızı izne ayırdık, evlerine gönderdik." bilgisini verdi.

Sorunlar "whatsapp hattı" ile iletilecek

Durmuş, sağlık çalışanları için oluşturdukları "whatsapp" hattına ilişkin, şunları kaydetti:

"Kendi illerinde yaşamış oldukları, birimlerinde yaşamış oldukları sorunları 'whatsapp' hattı kanalıyla genel merkezimize iletsinler dedik. Bu iletilen bilgilerin hepsi derleniyor, toparlanıyor ve süzülüyor gerçekleri ile doğrulukları tespit edilerek, ona göre Bakanlığımıza uyarılması gereken konularda bilgiler aktarılıyor. Sahada bu konuda çok kirli bilgiler dolaşıyor. Bizim bu yalan yanlış bilgileri yaymak değil, tespit ettiğimizde ortadan kaldırmak gibi bir katkı sunmamız gerekiyor."

Vatandaşların koronavirüse karşı duyarlı olması ve sağlık açısından Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini yineleyen Durmuş, Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanlarının eldiven, maske ve elbise gibi ihtiyaçları konusunda yeterli imkana sahip olduğunu bildirdi.

Durmuş, bazı sağlık çalışanlarının, ailelerini virüse karşı korumak için evlerine gitmek istemediklerini, bu noktada, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ile otellere yerleştirilmesi konusunda yetkililere tavsiyede bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor

Semih Durmuş, Koronavirüs, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:31 Kaynak: AA

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