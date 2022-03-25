SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ - Son Dakika
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SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ

25.03.2022 17:33

Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sağlıkta şiddeti önlemek için ciddi bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'Siyasi iradenin en üst merci olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu konuya el atılmış olması çok önemli.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sağlıkta şiddeti önlemek için ciddi bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'Siyasi iradenin en üst merci olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu konuya el atılmış olması çok önemli. Hem Sağlık Bakanımız hem de Adalet Bakanımız bir araya gelerek çok ciddi manada bir mutfak çalışması yaptılar. Biz istiyoruz ki, sağlıkta şiddetin kökü kazınsın' dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikanın Kütahya şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için bir talimatı olduğunu ve bunun da çok önem ifade ettiğini belirten Durmuş, 'Biz istiyoruz ki, sağlıkta şiddetin kökü kazınsın. Sağlıkta şiddet olmasın. İnsanlar bir takım sorunlarla karşılaşıyorsa, bu sorunun çözüm yolları ve metotları vardır. Asla şiddet olmaması gerekiyor. Zor bir süreç. Sağlık çalışanları böyle bir baskı altında sağlık hizmeti sunmaya korkar hale geldi. Çünkü insanların ne tür tepkiler vereceğini bilemiyorsunuz. Üzerinde herhangi bir kesici, delici alet var mı bunu bilmiyorsunuz. Böyle bir tehdit altında sağlık hizmeti vermek gerçekten büyük bir zorluk içeriyordu. İnsanların bu noktada güvence altına alınacak olması, bu yönde adımların atılmış olması çok önemli. Hem Sağlık Bakanımız hem de Adalet Bakanımız bir araya gelerek çok ciddi manada bir mutfak çalışması yaptılar' şeklinde konuştu.

'3600 EK GÖSTERGE, ÖNEMLİ KAZANIM'

3600 ek göstergenin emekli maaşları ve tazminatları doğrudan attıracağını belirten Durmuş, bu konuda çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür etti. Ek göstergelerin önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Durmuş şunları söyledi:

'Yıllardır kamu çalışanları bu hakkın verilmesi için mücadele ediyordu. Bugüne ve bizlere nasip oldu. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Önemli bir kazanım. Emekli maaşlarında yüzde 30'luk bir artış, emekli tazminatlarında da yüzde 30-40 bir artış söz konusu olacak. İnsanlar emekli olduklarında da yaşam standartlarını çalışıyorkenki gibi devam ettirebilecek. Bunun kapsamının geniş olması gerekiyor. Tüm kamu çalışanlarının emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli olarak artmasını talep ediyoruz. İnsanların kafasını karıştırmak için bir takım paylaşımlar yapılıyor. Bu noktada kamu çalışanlarımızın resmi açıklamalara itibar etmelerini istiyoruz.'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindekiler edilen duaların ardından kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını yaptı ve binayı gezdi.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ
SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ
SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ
SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ: SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUZ

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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