Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanları için SUT fiyatları güncellenerek artırılmalıdır - Son Dakika

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş , "Sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi ve ek ödemelerin tatmin edici miktarda dağıtılabilmesi için bir an önce Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları güncellenerek artırılmalıdır. Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının geleceği için bu adım kaçınılmazdır" dedi.

Sağlık-Sen Başkanın Semih Durmuş, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Durmuş, Türkiye Sağlık Sistemi'nin yönetiminde sağlık finansmanı politikalarının temel rol oynadığını söyledi. Türkiye'de sağlığın finansmanı ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ana belirleyici olduğunu anımsatan Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'BU ADIM KAÇINILMAZDIR'

"Ülkemizdeki tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları SGK ile anlaşmalı olarak vatandaşlara hizmet vermekte ve bu hizmetlerin karşılığı da Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) esas alınarak ödenmektedir. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin tek gelir kaynağı SGK tarafından SUT kapsamında ödenen bedellerdir. Ancak uzun yıllar SUT fiyatları güncellenmemiş olup son 2-3 yıldır kısmi ve yeterli olmayan fiyat artışları yapılmıştır. Dolayısıyla SUT fiyatlarının yetersizliği sebebiyle hastane gelirleri yerinde saymıştır. Yıllar içerisinde ekonomik parametrelerle uyumlu olarak yeterli düzeyde artmayan SUT fiyatlarından dolayı ek ödemeleri hastane gelirlerine endeksli olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gelirleri de her geçen yıl azalmış ve çoğu yerde ek ödeme alınamaz hale gelmiştir. Bugün yaşanan sorunların ana kaynaklarından biri de yetersiz SUT fiyatlarıdır. Sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi ve ek ödemelerin tatmin edici bir miktarda dağıtılabilmesi için bir an önce SUT fiyatları güncellenerek artırılmalıdır. Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının geleceği için bu adım kaçınılmazdır. Bu talep ve çağrımızı başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda yer alan Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da yapmaktayız."

- Ankara