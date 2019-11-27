Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "döner sermaye" çağrısı
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "döner sermaye" çağrısı

6 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarını ilgilendiren döner sermaye yönetmeliğinin adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarını ilgilendiren döner sermaye yönetmeliğinin adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Durmuş, Sağlık-Sen Niğde Şubesince bir otelde düzenlenen genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 7 yıldır döner sermayedeki haksızlıkların ve yanlışlıkların konuşulduğunu söyledi.

Döner sermaye yönetmeliğinin adaletsiz olduğunu savunan Durmuş, bu düzenlemenin artık miadını doldurduğunu ve kendi başına sorun üretir hale geldiğini öne sürdü. Durmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçildiğimizde ilk oluşturduğumuz komisyon döner sermaye komisyonu oldu çünkü en önemli sorunumuz bu. Yaptığımız çalışmayı Bakanlığa sunduk, 'hekimlerle alakalı performans uygulaması mutlaka olsun' diyorsunuz, olsun ama 'hekim dışı personelle alakalı böyle bir model teklifimiz var bunu uygulayın' diyoruz. Sağlık çalışanlarının performans uygulaması yok ama herkesin kabul edebileceği makul ve mantıklı kriterler getirelim. İnsanların çalışacağı il, bir kriter olsun. İstanbul'da çalışanla Bartın'da çalışan aynı ücreti almasın. Hastane bir kriter olsun. Üçüncü basamak bir hastaneyle entegre hastane bir olmasın. Çalışılan servis bir kriter olsun. Bazı servislerde personel istihdam etmekte gerçekten zorluk çekiliyor. Eğitim bir kriter olsun. Bunlar belirlensin ve bunun karşılığında çalışana sabit ücretler verilsin."

"Çalışanlar alın terinin karşılığını almalıdır"

Sağlıktan başka hiçbir kurumda farklı ücret uygulamasının olmadığına dikkati çeken Durmuş, bir hastanede çalışan uzman doktorla başka bir hastanede çalışan uzman doktorun farklı ücret aldığını dile getirdi.

Sağlıktaki dönüşümle gelinen noktada çözülmesi gereken ilk ve en önemli sorunun döner sermayedeki adaletsizlik olduğunu belirten Durmuş, "Herkese en yüksekten verecek durumumuz olmayabilir, imkanlarımız kısıtlı olabilir ama en azında mevcut paranın dağıtılmasında bir adalet, denge, düzen sağlanabilir. Bunu yapmak çok zor değil. 2003'te döner sermaye yönetmeliği hazırlanıyorken sıfır tecrübeyle yapıldı ama bugün artık 17 yıllık bir tecrübe var. Onun için sendika olarak en önemli sorunumuz ve mutlaka çözülmesi gereken ve gerekli yerlere taşıdığımız döner sermaye yönetmeliği adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılmalı, çalışanlar emeğinin ve alın terinin karşılığını almalıdır." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik tazminat davaları

Durmuş, bir hastayı hayata bağlayabilmek için bütün tecrübe, bilgi ve birikimini kullanırken üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda tazminatın sağlık çalışanlarına ödettirilemeyeceğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu adına hizmet eden hakim hatalı bir karar verdiğinde, biri 10 yıl mahkum olup çıktığında, kişi Adalet Bakanlığına dava açar. Dava kazanılırsa Adalet Bakanlığı tazminatını öder. Hastanelerde yanlış, hatalı veya üçüncü kişilerin zarar görmesine sebep olan bir uygulamadan bir kişi zarar gördüğünde Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açılıyor, dava kazanılırsa ve sağlık çalışanı kusurlu bulunmuşsa ona tanzim ediliyor. Bu doğru bir uygulama değil. Sağlık çalışanları, kazançlarıyla bunu ödeyebilecek durumda değil çünkü trilyonlarla ifade ediliyor malpraktis tazminatlarında. Bir sağlık çalışanın geleceğini tamamen karartacak bu tür uygulamalar, akli selim bir şekilde bir çözüme kavuşturulmalı. Böyle bir yapıyla yol alabilmemiz çok mümkün değil. Onun için bu tür konuların ivedi bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor."

Semih Durmuş, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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