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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "sağlıkta istihdamın artırılması" talebi Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "sağlıkta istihdamın artırılması" talebi Açıklaması

29.09.2021 12:03
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta istihdamın artırılmasını isteyerek, "Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan, sağlık çalışanıdır.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta istihdamın artırılmasını isteyerek, " Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan, sağlık çalışanıdır. 680 bin ebe hemşire olması gereken yerde biz 200 bin ebe ile çalışıyoruz. Bir ebe arkadaşımız dört ebe hemşirenin yapması gereken işi yapıyor." dedi.

Mardin'de bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Mardin Şubesi il divan toplantısında konuşan Durmuş, sağlık sektöründe çözülecek sorunlar üzerinde hareket ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının önemli bir sorununun nöbet olduğunu dile getiren Durmuş, "Tutmuş olduğumuz nöbete karşılık yasa gereği ya nöbet izni kullandırılacak ya da ücreti verilecek. Kurumlarımız mali disiplinden dolayı çalışanlarımıza ücretini vermeyi çok istemiyor. Onun için sağlık çalışanlarımıza çok yükleniyorlar. ya gece nöbet tutacak kişi sayısını azaltıyorlar ya da izin kullandırıp gündüz çalışan arkadaşların yükünü artırıyorlar." diye konuştu.

"Bugün sağlıktaki en önemli sorun istihdam yetersizliği." diyen Durmuş, sağlık çalışanlarının sayısının artırılmasına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Durmuş, "Türkiye de en çok ihtiyaç duyulan, sağlık çalışanıdır. 680 bin ebe hemşire olması gereken yerde biz 200 bin ebe ile çalışıyoruz. Bir ebe arkadaşımız dört ebe hemşirenin yapması gereken işi yapıyor. Onun için sağlıkta istihdamın artırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Selim Ünverdi de Sağlık-Sen'in kazanımların adresi olduğunu belirtti.

Ünverdi, "Yapacak çok işimiz var. Omuz omuza vererek nice kazanımlara imza atacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Programda İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'a plaket takdim edildi.

Semih Durmuş, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'sağlıkta istihdamın artırılması' talebi Açıklaması - Son Dakika


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