Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlıkta şiddet ve malpraktisin önlenmesi düzenlemesine destek - Son Dakika

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlıkta şiddet, sadece yasalar ve cezaların artırılmasıyla da çözülecek bir hadise değil. Toplumsal duyarlılığın da bu noktada devreye girmesi gerekiyor." dedi.

Durmuş, Kütahya'da dün katıldığı program sonrası, TBMM Başkanlığına sunulan sağlıkta şiddet ile malpraktisin (meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketler) önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Durmuş, şiddet ile malpraktisin sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar açısından nemli sorun oluşturduğunu söyledi.

Sendika olarak şiddetle ilgili her ay düzenli olarak raporlar yayınladıklarını belirten Durmuş, şunları belirtti:

"Bu çalışmaların neticesinde sağlıkta var olan şiddet artık görünür hale geldi ve bu şiddetin mutlak suretle bir çözüme kavuşturulması noktasında siyasi iradenin almış olduğu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyoruz. Çünkü burada uygulama birliği yoktu. Bir ilde şiddet uygulandığında hakim ve savcılar tutuklanmasına karar veriyorken, bir başka ilde sadece ifadesini alıp salıveriliyordu. Bu Türkiye'de büyük bir infiale yol açıyordu."

Durmuş, son zamanlarda hamile sağlık çalışanlarının tekmelenmesi, bıçaklanması gibi çok derin travmalar yaşandığını hatırlattı.

"Sağlık çalışanlarına şiddet artık tanımlanmış suç olacak"

Sağlık ve Adalet bakanlıklarının çalışmalarıyla sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesinin önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Durmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne olacak? Sağlıkta şiddet katalog suçlar arasına girmiş olacak. Artık tanımlanmış bir suç olacak ve bu fiil karşısında Türkiye'nin her tarafında aynı ceza uygulanmış olacak. Biz bunu bu yönüyle önemsemiş oluyoruz. Sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmayacaksa bile azalması noktasında çok önemli bir adım. Çünkü sağlıkta şiddet sadece yasaların, cezaların artırılmasıyla da çözülecek bir hadise değil. Toplumsal duyarlılığın da bu noktada devreye girmesi gerekiyor."

"Mesleki Sorumluluk Kurulu sağlık çalışanlarını koruma altına alacak"

Durmuş, malpraktis nedeniyle sağlık çalışanlarının yüksek miktarlarda tazminat ödemek zorunda kaldığını, bu durumun da vatandaşa sunulan sağlık hizmetini etkilediğini aktardı.

Mesleki Sorumluluk Kurulu ile sağlık çalışanlarının koruma altına alınmasının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Durmuş, "Şimdi bu artık kurulacak olan kurulla beraber sağlık çalışanları önemli ölçüde koruma altına alınmış olacak. Sağlık hizmetlerinin de daha nitelikli sürdürülebilmesi, sunulabilmesinin de önünü açmış olacak. Önemli bir karar gerçekten. Belki vatandaşımız bunun bugün çok önemini anlamamış olabilir ama işin hakikatine baktığınızda işin çok derinlerinde toplumun sağlık hizmeti almasını etkileyen çok önemli bir sıkıntıydı. Bu sıkıntının çözüme kavuşturulmuş olması, en üst mertebede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya irade koymuş olması çok önemli." ifadesine yer verdi.