Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "Maaş promosyon anlaşmalarını güncelleyin" çağrısı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "Maaş promosyon anlaşmalarını güncelleyin" çağrısı

30.09.2022 12:46
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "Maaş promosyon anlaşmalarını güncelleyin" çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, banka maaş promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için bakanlıklara ve bankalara çağrıda bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, banka maaş promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için bakanlıklara ve bankalara çağrıda bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, bankalarla yapılan maaş promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğini, tüm kamu çalışanları gibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının aldığı promosyonların da günün şartlarıyla kıyaslandığında çok geride kaldığını ifade etti.

Banka maaş promosyonu protokollerinin revize edilerek, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmasının elzem hale geldiğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Bankalarla yapılan sözleşmelerin ilden ile ve bankadan bankaya farklılık arz etmesi çalışanlar arasında hayal kırıklığına sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Adli Tıp Kurumu ile banka yetkilileri koordineli bir çalışmayla süreci kontrol altına almalı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı gibi bu işe önderlik etmelidir."

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Kaynak: AA

Semih Durmuş, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'Maaş promosyon anlaşmalarını güncelleyin' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "Maaş promosyon anlaşmalarını güncelleyin" çağrısı - Son Dakika
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