Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki bazı maddeleri yargıya taşıyacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ek Ödeme Yönetmeliği'nden yararlanamayan sağlık çalışanlarının bulunduğunu belirterek, yönetmelikte eşitsizliğe neden olan maddeleri yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri ve 81 ilden şube başkanlarının katılımıyla çevrim içi düzenlenen 6. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Ek Ödeme Yönetmeliği ve banka maaş promosyonlarına ilişkin talep ile sorunlar ele alındı.

Genel Başkan Semih Durmuş, toplantının açılış konuşmasında, Ek Ödeme Yönetmeliği'nden yararlanamayan sağlık çalışanlarının olduğuna dikkati çekerek, adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddelerin sendika tarafından yargıya taşınacağını aktardı.

Yapılan düzenlemeyle performans yerine teşvik uygulamasına geçildiğini, teşvik uygulamasında önemli sayıda çalışanın kapsam dışında bırakıldığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Birinci basamak çalışanlarının teşvik uygulamasından yararlanamaması adaletsizliğe yol açıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanları ile araştırmacı kadrosundakiler de teşvik uygulamasının dışında bırakılmıştır. Kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımızın da teşvik uygulamasından yararlanması için itirazlarımızı yapacağız."

Durmuş, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde verilen ücretin de düşük kaldığı görüşünü paylaşarak, "Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında olanlar ile lise mezunu çalışanların taban ücretleri arttırılmalı ve tavana takılma sorunu bu hizmet sınıflarında tavan uygulamasına son verilerek çözüme kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversite hastanelerinin Ek Ödeme Yönetmeliği bir an önce çıkmalı"

Öte yandan, Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesinde, Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki bazı maddelerin iptali ve değişikliği için yargı yoluna gidilme kararının yanı sıra üniversite hastaneleri için ek ödeme yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması, taban ödeme hesaplamasında kullanılan katsayıların yeniden düzenlenmesi gibi önerilere yer verildi.

Sonuç bildirgesinde ayrıca "Banka promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak revize edilmesi için ilgili kurumlarla temaslar devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.