Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki'den aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin aksatılmaması talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar için yapılacak ek ödemelerin aksatılmamasını istedi.

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'yi ziyaret etti.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilmesi planlanan ancak gecikme yaşanan ek ödemeler konusu görüşüldü.

Planlanan ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Genel Sekreter Baki, "Görevlerini aksatmadan, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı verilirken bir aksama yaşanmaması gerekiyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu ek ödeme sorunu için defaatle görüşmeler yaptık, mücadele ettik, artık sonuç almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ödemelerin, gelecek hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderileceği belirtildi.