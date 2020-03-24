Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral Açıklaması

6 saat önce

Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, 32 bin sağlık çalışanının istihdam edilmesi kararlarını alkışladıklarını bildirdi.

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral Açıklaması, System.String[]

Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, 32 bin sağlık çalışanının istihdam edilmesi kararlarını alkışladıklarını bildirdi.

Süral, yaptığı yazılı açıklamada, her savaşta cephe gerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının, koronavirüs (Kovid-19) pandemi savaşında da en ön saflarda yer alan kahramanlar olduklarını belirtti.

Sendika olarak çalışanların beklentilerini Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaştırdıklarını, bu taleplerinin de dikkate alındığını aktaran Süral, şunları kaydetti:


"Sağlık Bakanımız performans siteminin devre dışı bırakılıp ek ödemelerinin yüzde 100 tavan üzerinden 3 ay boyunca ödeneceği müjdesini verdi. Bu dönemde performans ödemeleri sıfırlanan sağlık çalışanları için iyi bir manevi destek olsa da yeterli değildir. 24 saat kendisi hastalığı kapma endişesi taşımadan, sevdiklerinden ayrı görev yapan çalışanlara ne verilse tabi ki azdır."


Süral, 32 bin sağlık çalışanı istihdamı kararını da alkışladıklarını vurgulayarak, "Dünyanın girmiş olduğu pandemi sebebiyle ekonomilerin sıfırlandığı bir dönemde devletimizin böyle bir jest yapması çalışanlar açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Süral, sağlık personelinin durumunun iyileştirilmesinin geçici değil, kalıcı olmasını istediklerini belirtti.

Memur Sen, Sendika, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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