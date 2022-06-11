Görevde 20 yılı tamamladığını belirten Süral, "Zaman zaman fırtınalar, kavgalar oldu ancak kırgınlıkları geride bıraktık. İnşallah bizden memnum kalmışsınızdır." dedi.

Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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