Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor - Son Dakika

Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor

7 saat önce

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya gelmeye devam ediyor.

Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor, System.String[]

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya gelmeye devam ediyor.

Şube Başkanı Kerim Süral ve beraberindekiler, son olarak Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi çalışanlarıyla biraraya geldi.

Merkez toplantı salonunda çalışanların istek ve taleplerini dinleyen yönetim, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Süral, burada yaptığı konuşmada, sendikal olarak üyelerinin sorun ve taleplerini ilgili mercilere iletmek, çözülmesi için adımlar attıklarını kaydederek, "Aynı odada aynı işi yapanlar arasındaki ücret dengesizliği, vekil olarak ve ek ders karşılığı görev yapanların kadro belirsizliği, nöbet ücretleri gibi birçok konuda istişare ettik." dedi.

Memur Sen, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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