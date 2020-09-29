Sağlık-Sen Giresun Şubesi'nden döner sermaye açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Giresun Şubesi, sağlık çalışanlarının taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde, sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Kerim Süral, sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Düzenlemelerin, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapıldığını ifade eden Süral, şöyle konuştu:

"Düzenlemede genel hatlarıyla birtakım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız."