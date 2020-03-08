Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti

7 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti, System.String[]

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.


Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Habur'da nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Sağlık-Sen Silopi temsilcisi Hasan Ökten ve üyeler, Habur Sınır Kapısında nöbet tutan kadın sağlıkçıları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı. Burada konuşan Anmal, dünyanın her yerinde kadının anıldığını, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığını söyledi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan vekili Sabğatullah Anmal şunları dedi:


"Kadın demek ayağının altına cennet atfedilen anne demektir. Hem sosyal hem toplumsal kimlikleri aynı bünyede toplayabilmek demektir. Sağlık sektöründe de yükü omuzlayan gizli kahramanlardır kadınlar. Doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günüdür. Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir. Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim."


Günleri kutlanan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]