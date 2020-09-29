Sağlık-Sen Hakkari Şubesi'nden basın açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Hakkari Şubesi, sağlık çalışanlarının taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Şube Başkanlığında sendika üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Orhan Tanyürek, sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Her geçen gün sağlık çalışanlarının yükünün arttığını, ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorunun olmadığına inandıklarını belirten Tanyürek, şunları kaydetti:

"Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır. Sağlık-Sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz."