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Sağlık-Sen'in Kovid-19 konulu anı, fotoğraf ve kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sağlık-Sen'in Kovid-19 konulu anı, fotoğraf ve kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

29.06.2021 14:37
Sağlık-Sen'in Kovid-19 konulu anı, fotoğraf ve kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen "Sağlık Kahramanlarının Destansı Kovid-19 Mücadelesi" konulu "Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen "Sağlık Kahramanlarının Destansı Kovid-19 Mücadelesi" konulu "Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm toplumun mücadele ettiği Kovid-19 salgınıyla en ön safta sağlıkçıların savaştığına dikkati çekerek bu süreçte yaşadıklarını ölümsüzleştirmek için yarışmaya katılanları tebrik etti.

Salgın sürecinde bilgi kirliliğinin de yaşandığını söyleyen Aydın, Kovid-19'la mücadelenin yanında doğruları anlatmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Aydın, resmi kayıtlara göre Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ama dolaylı olarak vefat edenlerin sayısının daha da fazla olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Aydın, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ da Kovid-19 salgını dolayısıyla farklı bir dönemden geçildiğini belirterek virüsün uğradığı mutasyonların da yayılımı artırdığına dikkati çekti.

Recep Akdağ, Kovid-19'la mücadelede tedbirler ve aşılamanın önemine değindi.

Sağlıkçıların salgınla mücadelesine dikkati çeken Akdağ, "Sağlıkçıların rahmete gidişini, terörle mücadele eden güvenlik görevlilerinin rahmete gidişiyle benzeştirebiliriz. Aslında hemen hemen aynı şey. Onlar teröre karşı göğüslerini siper ederken hayatlarını kaybettiler, sağlıkçı kardeşlerimiz herkes evlerine kapanmışken, evlerinden çıkmazken virüsün bulunduğu ortamlara her gün giderek, çalışarak Allah'ın rahmetine kavuştular." diye konuştu.

Akdağ, Türkiye'de sağlık çalışanlarının sayısının AK Parti döneminde oldukça artırılmasına rağmen kamudaki diğer meslek gruplarına kıyasla hala yeterli olmadığını belirterek bunun daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

"Sendika ve çalışanlar bana göre haklıdır"

Recep Akdağ, sağlıkçıların çalışma şartları ve ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili sendikaların talepleri bulunduğunu ifade ederek, "Sendika ve çalışanlar bana göre haklıdır. Mutlaka toplu sözleşmelerde bu konu dikkate alınmalı, hem çalışanlar arasındaki adalet açısından hem de toplu olarak ücretlerin iyileştirilmesi açısından gerekenler yapılmalıdır, yanınızdayız." ifadesini kullandı.

"Tüm sağlık çalışanlarının üretken oldukları inancındayım"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise yarışma sürecini Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan'ın yürüttüğünü belirterek, "İllet maalesef onu da aramızdan aldı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Acımız büyük. Bizim için, sendikamız için çok hazin bir durum. Yaşamış olsaydı geçtiğimiz yılın sonlarında bu ödülleri verecektik." dedi.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin çalışmalarını daha da geliştirmelerini dileyen Durmuş, "Mesleki bilgi birikimleri ve ahlaki faziletleriyle tüm sağlık çalışanlarının üretken oldukları inancındayım. Çünkü hangi kademede görev yaparlarsa yapsınlar bir şekilde insan hayatına dokunuyorlar. Bu dokunuşun sıradan bir dokunuş olmadığını, ulvi bir mesleği icra ettiklerini hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının büyük gayret gösterdiğini belirterek, "Bir yanda binbir türlü sorunla boğuştular, bir yanda virüs illetiyle. Can kurtarmak için can verdiler. Halkımız da onları 'kahraman' diye bağrına bastı." dedi.

Sağlık çalışanlarının birçok sorunu olduğunu söyleyen Durmuş, bunlar arasında ücret adaletsizliği, sözleşmeli istihdam ve istihdam yetersizliğinin bulunduğunu kaydetti.

"Sağlık çalışanlarını şiddetle mücadelede yalnız bırakmak doğru değil"

Durmuş, sağlıkçılara yönelik şiddetin de büyük bir sorun olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Binbir sorunla mücadele eden, sıkıntı, stres çeken sağlık çalışanları, ne yazık ki kör şiddetle de mücadele ediyor. Kör şiddet diyorum çünkü ne zaman, nerede ve kimden geleceğini kestiremiyorlar. Sağlık çalışanlarını şiddetle mücadelede yalnız bırakmak doğru değil. Mesleklerini büyük özen ve özveriyle yapmalarına rağmen ilaca ve enjeksiyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle yüz binlerce liralık tazminatlara mahkum ediliyor sağlık çalışanları. Kamuda bunun bir benzeri yok."

Sağlık çalışanlarının sorunlarının bir an önce son bulmasını isteyen Durmuş, "Sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye'nin yüzünün güleceğine inanıyoruz." dedi.

"Sağlıkçıların maaşlarını normale döndürmek için toplu sözleşmede hükümete görev düşüyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Sağlık-Sen'in sağlıkçıların özlük haklarının, ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarının yanında kültürel hayata ilişkin bu tip programlarının da önem taşıdığını söyledi.

Yakın zamanda hayatın normale dönmesini umut ettiklerini dile getiren Yalçın, hükümetle 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yaklaştığına işaret etti.

Yalçın, "Sağlık çalışanları hayatı normale döndürmek için olağanüstü gayret gösterdi. Şimdi onların bütçelerini, maaşlarını normale döndürmek için toplu sözleşmede hükümete görev düşüyor." dedi.

Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirterek bu noktada gerekenlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen "Sağlık Kahramanlarının Destansı Kovid-19 Mücadelesi" konulu yarışmanın anı kategorisinde, "Karantina Günlükleri" adlı eseriyle İbrahim Şaşma birinci seçilirken, "Emanet" ile İsmail Çevik ikinci, "Sarı Yeleğin Altındaki Vicdan" ile Furkan Ali Çiftçioğlu üçüncü oldu. Abdülaziz Aslan Vefa Ödülü'ne ise "Akmihver" adlı eseriyle Ali Mutluay layık görüldü.

Fotoğraf kategorisinde birinciliği Belma Arslan alırken, Serkan Kılıç ikinci, Raşit Uzun üçüncü seçildi. Ceylan Yoldaş Vefa Ödülü ise Aslı Çakır'a verildi.

Kısa film kategorisinde "Yaren" adlı filmiyle Turgut Kanal birinciliğe layık görülürken "Yemek" ile Ahmet Rasim Cesur ikincili, "Babam" ile İsmail Aybey üçüncü oldu.

Adem Yaşin Vefa Ödülü ise "Baba Ne Oldu?" adlı filmiyle Feyzi Baran'a verildi.

Recep Akdağ, Kısa Film, Memur Sen, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'in Kovid-19 konulu anı, fotoğraf ve kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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