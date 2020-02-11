Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan'ı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan'ı unutmadı - Son Dakika

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan'ı unutmadı

6 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, "Bugün Özgecan'ımızın 5'inci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan'ı unutmadı, System.String[]

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, "Bugün Özgecan'ımızın 5'inci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Canımız ilk günkü gibi yanıyor" dedi.


Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu 5 yıl önce canice katledilen Özgecan Aslan'ı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade ederek, "Bundan tam 5 yıl önce duyduğumuz haberle sarsıldık. Tarsus'ta 20 yaşındaki bir genç kızımıza, evine gitmek için bindiği minibüste kendini bilmez biri tarafından tecavüze yeltenilmiş ve direndiği için canice öldürülmüştür. Ailesi kızlarının eve gelmemesi sonucu emniyete haber vermiş ve yapılan takipte Özgecan'ın cesedine ulaşılmıştı. 'Çok acı çekmiş midir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi canı yanmazdı' diyen annenin, 'toprak atma meleğime' diyen bir babanın feryadı hepimizin yüreğini dağladı. Bugün Özgecan'ımızın beşinci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Canımız ilk günkü gibi yanıyor. Toplumumuzda kadına şiddet ve taciz haberlerini duymadığımız günler yaşamak için, çocuklarımızı çekirdekten eğitmenin ve onlara ahlaki değerleri öğretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.


Tüm minibüs hatlarına afiş


Başkan Zavaroğlu Özgecan'ı asla unutmayacaklarını belirterek, "Toplumsal yozlaşmayı engellemek, kültürel ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmak için, kadına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Bugün Özge Can'ın beşinci ölüm yıl dönümünde Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadınlar Komisyonu olarak İzmir'deki tüm minibüs hatlarına asacağımız afişlerle Özgecan'ı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Tarsus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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