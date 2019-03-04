Son Dakika Haberleri: Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Ankara Yolcusu

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Ankara Yolcusu

1 saat önce

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda teşkilat değişime gitti.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Ankara Yolcusu, System.String[]
Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda teşkilat değişime gitti. Genel Kurulda Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. 248 bin üye sayısı olan ve Memur-Sen'e bağlı en büyük ikinci sendika olan Sağlık-Sen yönetimi değişti. Yapılan Genel Kurul sonucunda Metin Memiş seçimi kaybetti. Memiş'in yerine Semih Durmuş Genel Başkan seçildi.

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen 6. Olağan Genel Kurul seçiminde Genel Başkan seçilen Semih Durmuş'un listesinden genel başkan yardımcısı oldu.

Yaklaşık 6 yıldır başarılı bir şekilde Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanlığını yürüten Mahmut Faruk Doğan, yeni göreviyle birlikte Ankara'da, Sağlık Sen Genel Merkezinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklı sesi olmaya devam edecek.

Yeni Genel Başkan Semih Durmuş'un yardımcıları; Şemsettin Karadoğan, Mahmut Faruk Doğan, Durali Baki, İdris Baykan, Abdülaziz Aslan ve Yusuf Dural oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Ankara, Faruk Doğan, Kayseri, Güncel
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