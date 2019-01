Sağlık-Sen Kayseri Şubesine Kayyum Atanması

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan , şubeye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, " Söz konusu karar kesin ve uygulanabilir değildir, yok hükmündedir" dedi.Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şube binasında yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği 'Kayyum' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratik sistemlerinin vazgeçilmez unsurunun sivil toplum örgütleri olduğunu kaydeden Doğan, "Bizler Sağlık-Sen olarak ilk günden beri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirmek adına her ortamda, her fırsatta sağlık çalışanları dedik, onların haklı taleplerinin savunucusu olduk, olmaya devam ediyoruz. Üyelerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek, hesap verebilir, şeffaf, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.Mahkemenin verdiği kararla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Doğan, verilen kararın kesin ve uygulanabilir olmadığını söyleyerek, "Karar kesin ve uygulanabilir değildir. Yok hükmündedir. Şu anki yönetimin geleceğini etkileyen bir karar değildir. Gerekli olan başvurularımızı yaptık, itiraz süreci işliyor. İtiraz süreci tamamlanana kadar görevimizin başındayız. Bu karar üst mahkemece bozulacaktır. Tüm üyelerimizi kucaklayarak, Sağlık-Sen'imizin her üyesiyle bir bütün olarak, ayrılmadan, ayrışmadan, ilk günkü heyecanla; yine sağlık çalışanı diyeceğiz, yine onların sesi olacağız. Kayseri Sağlık-Sen olarak görevi devraldığımız günden itibaren sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının öncelikli sorunlarının çözümü için gayret gösterdik. Her zaman şeffaf yönetim dedik. Hiçbir zaman sandıktan kaçmadık. Yarın bile sandık önümüze gelse, gerekeni yapmaya hazırız. Tüm Türkiye genelinde Sağlık-Sen ailesi olarak bu anlayışı benimseyerek, tüm üyelerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Kayseri Sağlık-Sen teşkilatı aktif, dinamik, heyecanını yitirmeden, bu süreç sonunda daha da güçlenerek yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ