Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması

6 saat önce

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması, System.String[]

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.


Yücesan yaptığı açıklamada; " Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay'ın da bulunduğu birçok ilde deprem hissedildi. Allah'ın yeryüzündeki en büyük imtihanlarından biri olan deprem; ancak birlik, beraberlik ve kardeşlikle altından kalkılabilecek bir hadisedir. Memur-Sen ailesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve dahası için de yapmaya hazırız" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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