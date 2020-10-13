Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, göreve geldiği günden itibaren geçirdiği bir yıllık süredeki çalışmalarını değerlendirdi.

Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, kongre ile göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, bu sürede birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Kırşehir'de her sağlık çalışanına 6 bin 900 lira gibi rekor bir rakamla promosyon aldırdıklarını ifade eden Yücesan, yeni tip koronavirüs mücadelesinde de her zaman maddi ve manevi olarak sağlık çalışanlarının yanında yer aldıklarını aktardı.

Sendikanın makam aracını kullanarak filyasyon ekipleriyle ev ev dolaşıp çalışmalara katıldıklarını anlatan Yücesan, sağlık çalışanlarına katkı için şehir esnafıyla anlaşmalar yaptıklarını, hediye çekleri, sağlıkçıların bağışıklığını güçlendiren besinler ve hediye kutuları dağıttıklarını bildirdi.

Yönetim kurulu ile sendikaya üye sayısını en üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Yücesan, 1250 olarak devraldıkları üye sayısını 1700'e çıkardıklarını kaydetti.