Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi

13.10.2020 10:53
Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, göreve geldiği günden itibaren geçirdiği bir yıllık süredeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, göreve geldiği günden itibaren geçirdiği bir yıllık süredeki çalışmalarını değerlendirdi.

Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, kongre ile göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, bu sürede birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Kırşehir'de her sağlık çalışanına 6 bin 900 lira gibi rekor bir rakamla promosyon aldırdıklarını ifade eden Yücesan, yeni tip koronavirüs mücadelesinde de her zaman maddi ve manevi olarak sağlık çalışanlarının yanında yer aldıklarını aktardı.

Sendikanın makam aracını kullanarak filyasyon ekipleriyle ev ev dolaşıp çalışmalara katıldıklarını anlatan Yücesan, sağlık çalışanlarına katkı için şehir esnafıyla anlaşmalar yaptıklarını, hediye çekleri, sağlıkçıların bağışıklığını güçlendiren besinler ve hediye kutuları dağıttıklarını bildirdi.

Yönetim kurulu ile sendikaya üye sayısını en üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Yücesan, 1250 olarak devraldıkları üye sayısını 1700'e çıkardıklarını kaydetti.

Promosyon, Kırşehir, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Adana'da sahte para kullanırken kılık değiştiren şüpheli, cinsel uyarıcı hap alırken yakayı ele verdi Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası! Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı
12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi         
10:49
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası         
09:58
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Taksim'de parfüm satma ısrarı tekme tokatlı kavga çıkarttı Taksim'de parfüm satma ısrarı tekme tokatlı kavga çıkarttı         
09:08
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 11:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei