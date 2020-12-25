Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan'dan "maaş artışı" talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan'dan "maaş artışı" talebi

25.12.2020 17:15
Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan'dan

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, döner sermaye yerine aylık maaşlarında artış sağlanması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, döner sermaye yerine aylık maaşlarında artış sağlanması gerektiğini belirtti.

Yücesan, yaptığı açıklamada, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Ankara üniversiteler şube başkanları ile Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve genel başkan yardımcılarını ziyaret ettiklerini aktardı.

Ziyarette sağlık çalışanlarının sıkıntılarını dile getirdiklerini ifade eden Yücesan, sağlık kahramanlarının yüklerinin giderek artması ve derinleşen sorunlar için yapılacak iyileştirme adımları hakkında birçok sıkıntıyı çözüme kavuşturmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık çalışanları olarak sorunlarını her platformda dile getirdiklerini bildiren Yücesan, şunları kaydetti:

"Hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığı istiyoruz. Buna hakkımız olduğunu biliyoruz. Zira ülkemizin diğer ülkelere göre pandemi sürecinde gösterdiği başarının mimarı sağlık çalışanlarıdır. Bu sistemin artık tamamen sonlandırılması, artık sağlık çalışanlarının onuruna yaraşır şekilde, biten giden döner sermayenin yerine aylık maaşlarımızın yükseltilerek yeni bir sayfanın açılması olmazsa olmaz talebimizdir."

Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yücesan'dan 'maaş artışı' talebi - Son Dakika


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